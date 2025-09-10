<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Oggi, nel corso della conferenza stampa, è stata presentata ufficialmente la formazione della squadra di Castel San Pietro terme che parteciperà alla 19ª edizione della Race for the Cure di Bologna, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, organizzata da Komen Italia.

Alla conferenza erano presenti la sindaca Francesca Marchetti, l’assessora alle Pari Opportunità Silvia Serotti, Patrizia Grandi di Buonumore Walking, Cristina Manferdini per la Race for the Cure, Patrizia Farruggia di Komen Bologna e la presidente della Pro Loco Raimonda Raggi.

Il Comune da sempre valorizza e numerosi castellani partecipano all’evento annuale, che quest’anno si terrà dal 19 al 21 settembre 2025 ai Giardini Margherita di Bologna e prevede tre giorni di attività, incontri e iniziative dedicati a promuovere l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, oltre a sostenere i progetti a favore delle donne che vivono l’esperienza di un tumore al seno. Nello specifico, la gara è in programma domenica 21 settembre alle ore 10 presso i Giardini Margherita.

Quest’anno, in particolare, il Comune di Castel San Pietro Terme, in collaborazione con Buonumore Walking, ha presentato una squadra unica, guidata dalla sindaca Marchetti in qualità di capitana. «Ci tenevamo particolarmente a sostenere questo progetto – hanno dichiarato la sindaca Marchetti e l’assessora Serotti – perché è fondamentale sensibilizzare tutta la comunità sull’importanza della prevenzione e della solidarietà. Per noi è importante partecipare e dare visibilità a iniziative come questa, che hanno l’obiettivo di promuovere la cura, la diagnosi precoce e la consapevolezza su tematiche che riguardano da vicino la salute di tutte e tutti».

Le iscrizioni sono disponibili online sul sito ufficiale www.raceforthecure.it, la quota minima di partecipazione è di 15 € (spesa detraibile) e può essere pagata con PayPal o carta di credito. Ci si può iscrivere fino alle ore 17 di lunedì 15 settembre.

I pacchi gara saranno poi distribuiti presso la sede della Pro Loco di Castel San Pietro Terme, in via Ugo Bassi 19, da martedì 16 a sabato 20 settembre dalle ore 9 alle 12:30, con un’apertura straordinaria venerdì 19 dalle 17 alle 19:30.

Tutte le informazioni e i dettagli sul programma sono disponibili su www.raceforthecure.it e sui canali social di Komen Italia (@komenitalia – #raceforthecure2025) e sul sito e social del comune.