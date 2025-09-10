Domenica 14 settembre nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli di Spilamberto alle ore 10:30, Alberto Bellocchio, scrittore e poeta di grande prestigio, dialoga con Federico Carrera intorno alla cruda poesia dei vinti. A seguire, Jung, l’ombra, la parola con Lella Ravasi Bellocchio, una delle più note psicanaliste junghiane italiane e autrice di numerosi saggi. Dialoga con lei l’autrice Carolina Nadini.
Gli appuntamenti a Spilamberto continuano anche nel pomeriggio: sempre in Santa Maria degli Angeli, alle 16:30, Roberto Galaverni e Nicola Bultrini raccontano la vita e morte di due poeti, Beppe Salvia e Remo Pagnanelli, che se ne sono andati giovani lasciando in eredità una produzione poetica importante. A seguire, l’incontro con il poeta Claudio Damiani.
Sempre domenica 14 settembre un imperdibile evento nel Parco della Rocca Rangoni di Spilamberto: alle ore 20:30, il famoso attore e scrittore Ascanio Celestini mette in scena il suo ultimo libro, “Poveri Cristi” (Einaudi, 2025): un libro politico e civile, in cui trionfano le storie di quegli uomini dai destini silenziosi, emarginati, a cui nessuno presta attenzione. Con gli interventi musicali di Giancarlo Casadei alla fisarmonica.