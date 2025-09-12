<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Questa mattina, nella sede della Fondazione Enaip di Castelnovo Monti in via Prampolini, è partito il nuovo corso per Operatrici Socio Sanitarie (Oss) al quale partecipano 21 ragazze di tutto l’Appennino. Il corso è stato attivato su input dell’amministrazione comunale di Castelnovo e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, con la frequentazione da parte delle ragazze che quindi è gratuita. Un’opportunità di formazione professionale che va incontro ad un’esigenza presente in modo consistente sul territorio appenninico, qualificando personale e fornendo competenze molto richieste e subito spendibili, in particolare in strutture come case protette, Rsa, centri diurni, assistenza domiciliare e lo stesso Ospedale.

A portare i saluti per l’avvio del corso, a segnalare l’importanza di questa iniziativa, sono intervenuti all’Enaip il Sindaco Emanuele Ferrari, il Vicesindaco Daniele Valentini, l’Assessora al welfare e servizi sociali Silvia Dallaporta. Ha affermato Ferrari: “Iniziate un percorso di grandissima importanza, voglio ringraziare voi, Silvia Dallaporta che ha seguito l’avvio di questo corso con grande pazienza e tenacia, Enaip che da tanto tempo è parte fondamentale di progetti importanti sul territorio. Il percorso che compirete vi porterà a fare qualcosa di straordinario: aiutare persone in difficoltà, costruire delle relazioni, essere attente a criticità che abbiamo sul territorio, gestire con professionalità situazioni di fragilità. Sono certo che sarà un percorso bello, che vi darà profonde soddisfazioni”.

Aggiunge Silvia Dallaporta: “Essere arrivati all’avvio del corso mi emoziona, è un risultato davvero rilevante. Ringrazio sentitamente la Regione Emilia-Romagna, la fondazione Enaip, l’Istituto comprensivo di Castelnovo, il Centro per l’impiego che hanno collaborato al progetto. Siamo davvero molto soddisfatti di aver attivato questo percorso con un ottimo numero di ragazze. Rivolgo a tutte voi un augurio di buon lavoro, vi ringrazio, ma so per esperienza personale che essere vicini alle persone che avranno bisogno di voi sarà una grandissima soddisfazione, è un lavoro davvero bello”.