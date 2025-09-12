<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

“Porgiamo, come Amministrazione comunale, un caloroso benvenuto alla nuova dirigente, a tempo pieno, del nostro Istituto comprensivo, Nicoletta Montecchi, e un cordiale saluto augurale agli studenti, alle loro famiglie, agli insegnanti e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario”: con queste parole il sindaco Elio Ivo Sassi, a poche ore dall’avvio del nuovo anno scolastico, esprime la sua vicinanza e il proprio sostegno ai servizi educativi di ogni ordine e grado.

“Anche in questa occasione ci siamo fatti trovare pronti ai nastri di partenza per garantire alla nostra scuola – sottolinea il primo cittadino – un percorso sereno e ordinato, nella consapevolezza che l’istruzione rappresenti il ‘cuore pulsante’ della nostra comunità e il ‘luogo’ in cui si costruisce il futuro dei nostri giovani”.

L’Istituto comprensivo è costituito, nel capoluogo, dalle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, mentre sia a Minozzo che a Case Bagatti, in val d’Asta, sono entrambe presenti l’infanzia e la primaria.

“In ogni plesso – prosegue Sassi – sono state svolte, nel corso delle vacanze, tutte le manutenzioni ordinarie necessarie, in assoluta sintonia con la dirigenza scolastica, al fine di garantire ai nostri alunni ambienti idonei, sicuri e pienamente fruibili. Pure i servizi comunali dedicati sono a completa disposizione, in continuità con le precedenti annate formative, per assicurare un regolare svolgimento delle attività”.

Elio Ivo Sassi riserva infine un ringraziamento alla dirigente scolastica uscente, Morena Bizzarri, “che, dopo tre anni di intenso e proficuo lavoro – conclude – ha passato il testimone, contribuendo in modo significativo alla crescita della nostra comunità educativa, con l’augurio di un buon proseguimento con il suo nuovo incarico. Riteniamo fondamentale consolidare ulteriormente l’alleanza formativa tra le istituzioni, le famiglie e il territorio, pure in considerazione del fatto che l’attuale dirigenza sarà completamente a disposizione della scuola villaminozzese”.