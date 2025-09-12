<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Sabato 13 settembre, alle ore 10, è in programma l’inaugurazione della nuova Scuola Panzacchi, frutto di un ambizioso progetto di rigenerazione urbana e scolastica durato 824 giorni, da ottobre 2022 a marzo 2025. Un investimento complessivo di oltre 11 milioni di euro cofinanziato da fondi regionali, ministeriali e PNRR (cofinanziamenti pubblici RER, MIT, MIUR per un totale di 4 milioni e mezzo) che ha portato prima alla totale demolizione del vecchio plesso e poi alla ricostruzione di una struttura moderna, sicura e sostenibile che vede una scuola, una palestra e un auditorium.

Un progetto pensato per la comunità, poiché la Panzacchi non è solo una scuola: è uno spazio aperto alla cittadinanza. La palestra e l’auditorium, infatti, sono dotati di accessi indipendenti e saranno fruibili anche al di fuori dell’orario scolastico. L’area esterna, ampliata e riqualificata, ospiterà eventi e iniziative culturali come, ad esempio il cinema all’aperto, battezzato “Cine Panzacchi”. Un edificio progettato con particolare attenzione alla qualità dell’aria, al comfort termico e acustico, e all’efficienza energetica, in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

Gli spazi interni sono illuminati da luce naturale diffusa, e tutto è stato studiato per favorire l’apprendimento, la socialità e il benessere. Spazi realizzati nell’ottica di una didattica che guarda al futuro, con intere aree adattabili e capaci di accogliere diverse modalità di insegnamento, ascolto, lavoro e crescita. Il progetto rispecchia le linee guida regionali e ministeriali per la qualità dell’edilizia scolastica, ispirandosi anche a esperienze internazionali. Tutto il nuovo polo ha una superficie totale di 4.678 mq, con la scuola, uffici e atrio distribuiti su 3.366 mq, una palestra di 890 mq e un auditorium di 422 mq.

Il progetto ha preso forma a partire dal concorso di progettazione suddiviso in due fasi (gennaio-maggio 2018), patrocinato dall’Ordine degli Architetti di Bologna, con partecipazioni da tutta Italia e da diversi paesi europei. La nuova Scuola Panzacchi rappresenta un modello di edilizia scolastica contemporanea, capace di coniugare funzionalità, bellezza e apertura al territorio.