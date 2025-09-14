<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

È stata recuperata dai tecnici del Soccorso Alpino la donna triestina che intorno alle 13:00, mentre stava salendo il primo tiro della famosa via Pincelli alla Pietra di Bismantova, è scivolata per circa 4 metri cadendo violentemente a terra e riportando un importante trauma toracico.

Immediata la chiamata ai soccorsi ed in breve l’arrivo dei tecnici del soccorso alpino, tra cui era presente un medico. La donna è stata stabilizzata, posizionata su barella e calata con le corde fino al sentiero dove con la portantina è stata trasportata all’ambulanza di Castelnovo nè Monti. Successivamente è stata portata in piazzola, dove l’elisoccorso è atterrato e ha imbarcato la paziente per l’ospedale Maggiore di Parma in codice rosso, di massima gravità.