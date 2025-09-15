<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

La Fondazione La Locomotiva, con il patrocinio del Comune di Formigine, del Comune di Modena e in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, organizza dal 20 al 21 settembre 2025 un Weekend di Pace per celebrare la Giornata Internazionale della Pace con spettacoli, dialoghi e la Camminata della Pace da Formigine a Modena.

“In un mondo dove guerre e violenze non cessano e si accendono corse ai riarmi, il valore della pace è più fragile che mai. Per questo motivo, è nostro dovere educare alla Pace, trasmettere valori solidi e la speranza in un futuro migliore, in particolare tramite la nonviolenza come unico mezzo in grado di risolvere realmente i conflitti. La memoria non deve restare chiusa nei libri di storia. Deve parlare ai ragazzi e diventare un seme di speranza per il futuro”, afferma Alessandro Ventura Presidente della Fondazione La Locomotiva.

Il programma

Sabato 20 settembre – Take Care Festa della Pace

Ore 18.00 | Auditorium Spira Mirabilis, Formigine

Un filo invisibile collegherà le voci del passato con quelle del presente, i ricordi di chi ha vissuto la guerra con la speranza delle nuove generazioni.

Spettacolo teatrale “Imelde e La Bambina del Treno” , realizzato dagli studenti della scuola primaria G. Marconi di Castenaso (BO). L’idea nasce dall’incontro con Imelde Tassoni , sopravvissuta alla Battaglia di Vigorso del 1944, simbolo di accoglienza e coraggio.

, realizzato dagli studenti della scuola primaria G. Marconi di Castenaso (BO). L’idea nasce dall’incontro con , sopravvissuta alla Battaglia di Vigorso del 1944, simbolo di accoglienza e coraggio. Dialogo con Annalisa Vandelli (fotoreporter e scrittrice) e Maria Giovanna Giusti, figlia di Imelde Tassoni, per riflettere sul valore della memoria e dell’arte nella costruzione della pace, tracciando un percorso che parte dalla ricerca per riportare alla luce storie di grande umanità, ormai dimenticate.

Domenica 21 settembre – Camminata della Pace

Ore 9:30 | Partenza dal Parco Villa Gandini, Formigine

10 km di camminata in occasione della giornata internazionale della Pace per portare un messaggio di riflessione e speranza su tutte le guerre e i conflitti nel mondo. L’arrivo è previsto alle ore 12.30 al Parco Amendola del Comune di Modena.

La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita.