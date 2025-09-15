Reti inviolate in Verona-Cremonese

VERONA (ITALPRESS) – Ai punti avrebbe meritato ampiamente il Verona, ma la sfida, in casa, contro la Cremonese si chiude a reti inviolate. Lo 0-0 finale è merito di Emil Audero, che evita il primo ko ai grigiorossi con cinque parate decisive, frenando le iniziative degli scatenati attaccanti scaligeri.

Paolo Zanetti lancia subito dall’inizio i neoacquisti Orban e Gagliardini, mentre Nicola non osa: ecco l’undici del doppio successo, con Vardy in panchina e pronto al suo debutto in Serie A. Spinge subito l’Hellas Verona, letale nelle ripartenze con la coppia Orban-Giovane: l’ex Genk tira per primo in porta, risponde Sanabria per i grigiorossi. Gli scaligeri fanno grandi cose quando hanno campo per ripartire e Giovane è scatenato, costringendo due volte Audero all’intervento. L’impeto dell’Hellas non cambia neanche con l’infortunio di Gagliardini, costretto a lasciare il campo al 28′ per un brutto colpo alla spalla. i gialloblù pressano altissimo, spingono e si costruiscono due chances: Bradaric impegna Audero, Serdar spreca. Il motore di un Verona che va in doppia cifra di tiri è sempre lo scatenato Giovane, migliore in campo nei primi 45′, mentre la Cremonese non sfonda.

La musica non cambia nella ripresa e, dopo una decina di minuti, Nicola reagisce: dentro Grassi, Sarmiento e Jamie Vardy per il tentativo di reazione. Una reazione che, nei fatti, non c’è. I grigiorossi restano fermi a quel tiro in porta d’inizio gara e rischiano ancora: Audero deve superarsi in due occasioni su Giovane e salvare su Orban. Prosegue la girandola dei cambi e, col passare dei minuti, si spegne l’impeto delle due squadre. Le ultime emozioni arrivano nel recupero, con una grande chance per parte: Montipò devia il tiro di Sarmiento, Audero si supera al 93′ su Sarmiento e Giovane spreca clamorosamente sulla ribattuta. Finisce dunque 0-0 tra Hellas Verona e Cremonese, con un punto a testa che soddisfa maggiormente l’ex capolista, degli scaligeri. I gialloblù salgono a due punti e restano fermi al gol segnato contro l’Udinese (1-1); la Cremonese invece sale a quota 7 punti ed evita il ko nella prima italiana di Jamie Vardy: grigiorossi a -2 dal duo di testa composto da Juventus e Napoli.

