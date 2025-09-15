Tudor “Dortmund squadra forte, voglio Juve concentrata”

TORINO (ITALPRESS) – “Loro sono una squadra molto forte. Sarà una partita seria e di alto livello, non vediamo l’ora che inizi”. Così Igor Tudor, allenatore della Juventus, in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, in programma domani alle 21 all’Allianz Stadium.“Non penso dove possiamo arrivare, bisogna guardare i primi passi. Dobbiamo essere concentrati domani, vedere come possiamo far male a loro e capire come loro possono metterci in difficoltà”.

La forza dei bianconeri è l’unità: “Abbiamo un bel rapporto nel gruppo. L’allenatore deve fare delle scelte e non è un ruolo facile. Sono fortunato perché alleno dei bravi ragazzi, seri, concentrati”. La squadra è carica per la vittoria per 4-3 contro l’Inter in campionato: “Due impressioni dopo sabato: abbiamo giocato contro la squadra più forte della Serie A a mio giudizio e abbiamo vinto senza fare il nostro massimo”.

Sulle energie in vista della partita con i tedeschi: “Dall’esperienza che ho avuto io, i giocatori si dimenticano di stanchezza e acciacchi quando si tratta della Champions League – ha sottolineato Tudor -. Tutti vogliono giocare le partite di questa competizione. In Champions League si sfidano squadre che vengono da campionati diversi, che sono anche le migliori di quelle leghe. Le motivazioni saranno sicuramente alte”. Infine, sulle condizioni di Cambiaso: “Sta bene, è un giocatore importante per noi che ci è mancato. Alza la qualità della squadra”.

Insieme al tecnico croato è intervenuto il centrocampista e capitano, Manuel Locatelli: “Arriviamo carichi dopo la vittoria con l’Inter, ci ha dato tanto entusiasmo. Siamo fiduciosi, domani scenderemo in campo nella competizione più bella che c’è. Quando sentiremo l’inno sarà un’emozione come fosse la prima. L’anno scorso c’era rammarico per come eravamo usciti. Adesso la cosa più importante è approcciare dando il 100%, sarà importante e fondamentale partire bene”.

Sul ruolo che possono recitare i bianconeri nella competizione: “Ci sono squadre più forti di noi, ma il nostro segreto è che siamo compatti e concreti, abbiamo voglia di fare. L’obiettivo è quello di arrivare più in fondo possibile. Se ci sentiamo più forti dell’anno scorso? Dopo tre partite è difficile, ma so che siamo tanto squadra, siamo un gruppo puro e stiamo bene con il mister. Forse siamo più gruppo dell’anno scorso. Il mister dialoga tanto con noi, questo suo modo di fare ci aiuta e unisce il gruppo. Questa è una cosa molto importante”.

Poi sulla partita con i tedeschi: “Ci vorrà equilibrio, sarà una partita diversa da quella con l’Inter”. Sulla sua posizione: “Interpreto quello che mi dice il mister, mi chiede anche di andare in verticale velocemente. Sono felice e stiamo bene, c’è ancora da lavorare ma sicuramente c’è una base buona”. Infine, Locatelli ha concluso: “Sono il capitano e sono orgoglioso di esserlo. Cerco di essere un esempio per gli altri in ogni situazione, in campo e fuori”.

