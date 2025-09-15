<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

I tumori del distretto Testa-Collo sono il settimo cancro più comune in Europa, circa la metà dei tumori del polmone, ma due volte più comuni del cancro del collo dell’utero. In Italia rappresentano il 3% dei casi oncologici, con una frequenza media tre volte superiore negli uomini e un’incidenza che aumenta progressivamente con l’età a partire dai 50 anni. A Reggio Emilia l’incidenza annuale di pazienti affetti da neoplasie maligne del distretto Testa-Collo è di circa 120 casi all’anno.

Le patologie maligne della ghiandola tiroide e della cute del distretto Testa – Collo rientrano in altre classificazioni anche se riguardano lo stesso distretto, se consideriamo anche queste, la casistica sale vertiginosamente raggiungendo anche il numero di 300 casi annuali.

Fare informazione e attività di prevenzione è fondamentale e per questo l’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia partecipa anche quest’anno con una giornata di visite gratuite alla Make Sense Campaign, la campagna di educazione e sensibilizzazione alla diagnosi precoce dei tumori del distretto Testa-Collo promossa dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico Cefalica (AIOCC). La manifestazione si svolge dal 15 al 20 settembre 2025. Quest’anno la campagna si intitola “La diagnosi precoce può salvare vite umane”. Nell’ambito della campagna fondamentale è lo slogan “Uno per tre”, sviluppato dagli esperti europei nel cancro della testa e del collo. Questo motto afferma che gli operatori sanitari primari devono inviare un paziente a uno specialista se presenta uno qualsiasi dei seguenti sintomi per tre settimane: dolore alla lingua, ulcere in bocca che non guariscono, macchie rosse o bianche in bocca, dolore alla gola, raucedine persistente, dolore e / o difficoltà a deglutire, tumefazioni nel collo, naso chiuso da un lato e / o perdita di sangue dal naso perché nella lotte ai tumori Testa-Collo muoversi in fretta può consentire di salvare molte vite.

La struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia, diretta dal dottor Angelo Ghidini, aderirà all’iniziativa dedicando la giornata di sabato 20 settembre, dalle ore 9 alle ore 17, ai check up gratuiti. Appuntamento nei gazebo della Croce Rossa in Piazza Martiri del 7 Luglio di fianco alla Banca d’Italia. L’iniziativa ha il patrocino del Comune di Reggio Emilia. Oltre a Croce Rossa collaborano all’evento LILT e Luoghi di Prevenzione. Obiettivo dell’appuntamento riconoscere in fretta eventuali sintomi e rimandare i pazienti al proprio medico per i dovuti accertamenti e ricordare l’importanza della prevenzione. Allo screening gratuito saranno dedicati i professionisti del reparto. I cittadini potranno accedere mettendosi in fila e saranno visitati in ordine di arrivo. I volontari e gli operatori di LILT, Croce Rossa e Luoghi di Prevenzione nell’occasione illustreranno i corretti stili di vita. Stimolare una consapevolezza condivisa e una corretta prevenzione, rappresenta una tappa fondamentale nella lotta ai tumori. Basti pensare che il 75% dei carcinomi della testa e del collo è causato dal fumo di tabacco e dall’abuso alcolico. Inoltre, adottare buone abitudini a livello alimentare e fisico resta il primo e più importante passo per condurre una vita lunga e sana.

“La diagnosi precoce di questo tipo di carcinoma è semplice e non richiede metodi invasivi – spiega il dottor Ghidini -. Anzi, consentendo una chirurgia conservativa, evita trattamenti demolitivi con conseguenze invalidanti, riduce i costi di terapie e riabilitazione, aumenta fino all’80% la sopravvivenza libera da malattia e, in definitiva, migliora la qualità della vita. La prevenzione è fondamentale”.