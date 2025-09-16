<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Nella notte di sabato, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne originario del Marocco, ritenuto responsabile dei reati di danneggiamento e minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Lo straniero, trasportato in evidente stato di agitazione psicofisica da personale del 118 presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Modena, aveva da subito manifestato un atteggiamento insofferente nei confronti dei sanitari che lo stavano visitando, minacciandoli senza una precisa ragione e rendendo necessario l’intervento dapprima delle guardie particolari giurate e successivamente di un equipaggio dei Carabinieri.

L’uomo, in preda ad uno scatto d’ira, danneggiava con un pugno il lampeggiante collocato in prossimità della sbarra di ingresso dell’area parcheggio del Pronto Soccorso.

Analoga condotta violenta veniva posta in essere nei confronti dei militari, che riuscivano comunque a contenerlo e a bloccarlo.

Nei confronti dell’arrestato, al termine dell’udienza di convalida, è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria.