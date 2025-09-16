<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Si è tenuta oggi la prima riunione operativa per l’avvio dei lavori relativi alla diga di Vetto, un’infrastruttura attesa dalla comunità locale e fortemente sostenuta dal vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini. All’incontro, organizzato dal commissario prof. Stefano Orlandini, hanno partecipato gli uffici tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione Emilia-Romagna, dei Consorzi di Bonifica e dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

​Durante l’incontro, i progettisti incaricati hanno esposto e analizzato il progetto loro consegnato lo scorso 30 agosto.

​L’obiettivo della riunione è stato avviare l’iter di valutazione e approvazione del progetto per procedere con la realizzazione di questa infrastruttura strategica per la gestione delle risorse idriche e la sicurezza del territorio.