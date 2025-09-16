Si è tenuta oggi la prima riunione operativa per l’avvio dei lavori relativi alla diga di Vetto, un’infrastruttura attesa dalla comunità locale e fortemente sostenuta dal vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini. All’incontro, organizzato dal commissario prof. Stefano Orlandini, hanno partecipato gli uffici tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione Emilia-Romagna, dei Consorzi di Bonifica e dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.
Durante l’incontro, i progettisti incaricati hanno esposto e analizzato il progetto loro consegnato lo scorso 30 agosto.
L’obiettivo della riunione è stato avviare l’iter di valutazione e approvazione del progetto per procedere con la realizzazione di questa infrastruttura strategica per la gestione delle risorse idriche e la sicurezza del territorio.