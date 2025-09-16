<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Dopo il primo incontro del 17 giugno è tornato a riunirsi per la seconda volta oggi, martedì 16 settembre, il “Tavolo per la promozione delle politiche di genere” convocato dall’assessora Alessandra Camporota.

Il Tavolo – nato con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra le diverse associazioni e il territorio, in un’ottica di rete stabile e duratura – ha visto una partecipazione ampia e trasversale: rappresentanti del mondo associativo, sindacale, sportivo, accademico, del lavoro, degli Ordini e Collegi professionali, insieme a molte altre realtà del territorio impegnate quotidianamente sul fronte delle pari opportunità e della lotta alla violenza di genere.

Così l’assessora Camporota: “L’obiettivo di questo tavolo, che è mia intenzione rendere permanente con un provvedimento formale, è condividere un percorso sulle politiche di genere dando voce a tutte le associazioni che si occupano di questi temi, prevedendo anche l’istituzione di sottogruppi di lavoro dedicati ai diversi ambiti di competenza. Ritrovarci per evitare di perderci e per lavorare insieme non soltanto in occasione dell’8 marzo o del 25 novembre, ma tutto l’anno”.

Dalla maternità alla violenza sulle donne anziane, dal mondo delle donne imprenditrici all’amore nei classici ma anche il Codice Rosso, la violenza psicologica e le giovani generazioni: sono questi alcuni dei temi che sono stati toccati durante l’incontro odierno, in vista della Giornata contro la violenza sulle donne in programma il 25 novembre. “Abbiamo già iniziato a lavorare insieme per costruire un filo rosso intorno ai vari eventi che verranno organizzati, per rafforzare sempre di più la rete territoriale che con questo confronto stiamo mettendo in piedi”, ha concluso l’assessora Camporota.