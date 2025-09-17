Home Video Pillole Calenda “L’Ars non si occupa dei siciliani, ma di piazzare non eletti” Video Pillole Calenda “L’Ars non si occupa dei siciliani, ma di piazzare non eletti” 17 Settembre 2025 FacebookTwitterLinkedinWhatsAppTelegramEmailPrint <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a> Pillole <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a674ced0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=94&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a674ced0' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a4be909b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=95&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a4be909b' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a5f7f80f&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=97&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5f7f80f' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a10050f6&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=99&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a10050f6' border='0' alt='' /></a> ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Israele, La Russa “Sanzioni giuste, ma senza dimenticare il 7 ottobre” Arte al servizio della cura, Bayer e Gemelli insieme per Art4ART Liste d’attesa, dall’Asp di Siracusa un piano per ridurre i tempi ora in onda________________ <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a44e357e&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=115&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a44e357e' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ab8ab841&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=128&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ab8ab841' border='0' alt='' /></a>