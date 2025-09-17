<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Ripartono domani mattina in sedici scuole primarie della città i pedibus con le loro linee colorate, un modo per andare incontro alle lezioni in compagnia. I giovani studenti avranno degli accompagnatori d’eccezione, atleti dei cosiddetti sport minori che approfitteranno per raccontare i segreti dei propri sport e cimentarsi in divertenti e coinvolgenti dimostrazioni e alcuni amministratori locali. L’esercizio fisico mattutino è fondamentale per una sana crescita psicofisica dei bambini, partendo proprio dal semplice gesto di andare a scuola in compagnia, a piedi e in bicicletta.

Tra gli altri accompagnatori, la nuotatrice Martina Grimaldi, che assieme all’assessore alla Scuola Daniele Ara sarà alle 8 alla scuole Bottego in piazza da Verrazzano 1. La boxeur Pamela Malvina e il suo allenatore, saranno alle 8 con l’assessora allo sport Roberta Li Calzi e la presidente del quartiere San Donato/San Vitale Adriana Locascio, alle scuole Chiostri in via Gandusio angolo via Vestri.

Alle scuole Don Milani, alle 8.15 incrocio via Ruggi/via Albini, sarà presente l’assessore alla Nuova Mobilità Michele Campaniello in compagnia di alcuni atleti del frisbee. Appuntamento alle 8 all’Arco del Meloncello alle scuole Armandi-Vogli con il presidente del quartiere Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani e gli atleti dell’hockey Ana Victoria Marcos e Franco Bascope. La presidente del quartiere Savena Marzia Benassi e l’atleta di freccette Alberto Lanzi, accoglieranno gli studenti alle 7.50 alle scuole Piaget all’incrocio di via Genova capolinea della linea 27.

L’iniziativa è parte del progetto “Bologna a scuola si muove sostenibile” promosso dal Comune di Bologna inserita all’interno della Settimana Europea della Mobilità.

Elenco completo degli appuntamenti nella giornata di domani 18 settembre

Linea blu scuole Aldo Moro via Fava in corrispondenza del parco vicino al supermercato Aldi (altezza civico 12) ore 8 Lorenzo dobboletta disciplina Baseball

via Fava in corrispondenza del parco vicino al supermercato Aldi (altezza civico 12) ore 8 Lorenzo dobboletta disciplina Baseball Linea rossa scuole Aldo Moro incrocio via della Berleta/Ottaviano ore 8.05 Alessandro Cantelli disciplina Baseball

Linea viola scuole Drusiani via della Guardia altezza civico 22 ore 8 Alessia Surmon e Giorgia Piras disciplina Hockey

incrocio via della Berleta/Ottaviano ore 8.05 Alessandro Cantelli disciplina Baseball Linea viola via della Guardia altezza civico 22 ore 8 Alessia Surmon e Giorgia Piras disciplina Hockey Linea blu scuole Fiorini via Enrico De Nicola altezza civico 70 ore 7.50 Guillermo Lorenzo e Milana Julieta disciplina Hockey

via Enrico De Nicola altezza civico 70 ore 7.50 Guillermo Lorenzo e Milana Julieta disciplina Hockey Linea gialla scuole Bottego piazza da Verrazzano 1 vicino alle scuole dell’infanzia ore 8 Martina Grimaldi disciplina Nuoto e assessore alla scuola Daniele Ara

piazza da Verrazzano 1 vicino alle scuole dell’infanzia ore 8 Martina Grimaldi disciplina Nuoto e assessore alla scuola Daniele Ara Linea rossa scuole Federzoni incrocio via Tibaldi/via di Vincenzo ore 8.05 Luca Monti disciplina Parkour

incrocio via Tibaldi/via di Vincenzo ore 8.05 Luca Monti disciplina Parkour Linea Verde scuole Federzoni incrocio via Algardi/via Raimondi ore 8.10 Livio Grispi disciplina Kube

incrocio via Algardi/via Raimondi ore 8.10 Livio Grispi disciplina Kube Scuole Grosso incrocio via Barbieri/via Manin ore 8.10 atleti disciplina frisbee

incrocio via Barbieri/via Manin ore 8.10 atleti disciplina frisbee Linea azzurra scuole Marsili incrocio via dei Giardini altezza gelateria Mauritius ore 7.50 Chiara Gregoris disciplina Pugilato

incrocio via dei Giardini altezza gelateria Mauritius ore 7.50 Chiara Gregoris disciplina Pugilato Scuole Armandi-Vogli Arco del Meloncello ore 8 Ana Victoria Marcos, Franco Bascope disciplina Hockey e presidente quartiere Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani

Arco del Meloncello ore 8 Ana Victoria Marcos, Franco Bascope disciplina Hockey e presidente quartiere Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani Linea Verde scuole Chiostri incrocio via Gandusio/via Vestri ore 8 Pamela Malvina e allenatore, assessora allo Sport Roberta Li Calzi e presidente del quartiere San Donato/San Vitale

incrocio via Gandusio/via Vestri ore 8 Pamela Malvina e allenatore, assessora allo Sport Roberta Li Calzi e presidente del quartiere San Donato/San Vitale Linea Rosa scuole Fortuzzi parcheggio ristorante Pepperoni ore 7.50 atleti disciplina frisbee

parcheggio ristorante Pepperoni ore 7.50 atleti disciplina frisbee Linea Rossa scuole Marconi incrocio via Albini/via Busi ore 8.05 atleti disciplina frisbee

incrocio via Albini/via Busi ore 8.05 atleti disciplina frisbee Linea Blu scuole Don Milani incrocio via Ruggi/ via Albini ore 8.15 atleti disciplina frisbee e assessore alla Nuova Mobilità Michele Campaniello

incrocio via Ruggi/ via Albini ore 8.15 atleti disciplina frisbee e assessore alla Nuova Mobilità Michele Campaniello Scuole Cremonini Ongaro via D’Azeglio 62 all’altezza negozio abbigliamento Merli ore 7.50 atleti disciplina frisbee

Linea Blu scuole Don Milani incrocio via Ruggi/ via Albini ore 8.15 atleti disciplina frisbee e assessore alla Nuova Mobilità Michele Campaniello

via D’Azeglio 62 all’altezza negozio abbigliamento Merli ore 7.50 atleti disciplina frisbee Linea Blu scuole Don Milani incrocio via Ruggi/ via Albini ore 8.15 atleti disciplina frisbee e assessore alla Nuova Mobilità Michele Campaniello Scuole Piaget incrocio via Genova altezza capolinea 27 ore 7.50 Alberto Lanzi disciplina freccette e presidente quartiere Savena Marzia Benassi

incrocio via Genova altezza capolinea 27 ore 7.50 Alberto Lanzi disciplina freccette e presidente quartiere Savena Marzia Benassi Linea verde scuole Domenico Savio via Ferrara 15 ore 8.05 Niccolò Accorsi disciplina Scherma

via Ferrara 15 ore 8.05 Niccolò Accorsi disciplina Scherma Linea azzurra scuole Viscardi via Bombicci 17 ore 7.50 Francesca Cappa disciplina Scherma