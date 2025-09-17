Ripartono domani mattina in sedici scuole primarie della città i pedibus con le loro linee colorate, un modo per andare incontro alle lezioni in compagnia. I giovani studenti avranno degli accompagnatori d’eccezione, atleti dei cosiddetti sport minori che approfitteranno per raccontare i segreti dei propri sport e cimentarsi in divertenti e coinvolgenti dimostrazioni e alcuni amministratori locali. L’esercizio fisico mattutino è fondamentale per una sana crescita psicofisica dei bambini, partendo proprio dal semplice gesto di andare a scuola in compagnia, a piedi e in bicicletta.
Tra gli altri accompagnatori, la nuotatrice Martina Grimaldi, che assieme all’assessore alla Scuola Daniele Ara sarà alle 8 alla scuole Bottego in piazza da Verrazzano 1. La boxeur Pamela Malvina e il suo allenatore, saranno alle 8 con l’assessora allo sport Roberta Li Calzi e la presidente del quartiere San Donato/San Vitale Adriana Locascio, alle scuole Chiostri in via Gandusio angolo via Vestri.
Alle scuole Don Milani, alle 8.15 incrocio via Ruggi/via Albini, sarà presente l’assessore alla Nuova Mobilità Michele Campaniello in compagnia di alcuni atleti del frisbee. Appuntamento alle 8 all’Arco del Meloncello alle scuole Armandi-Vogli con il presidente del quartiere Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani e gli atleti dell’hockey Ana Victoria Marcos e Franco Bascope. La presidente del quartiere Savena Marzia Benassi e l’atleta di freccette Alberto Lanzi, accoglieranno gli studenti alle 7.50 alle scuole Piaget all’incrocio di via Genova capolinea della linea 27.
L’iniziativa è parte del progetto “Bologna a scuola si muove sostenibile” promosso dal Comune di Bologna inserita all’interno della Settimana Europea della Mobilità.
Elenco completo degli appuntamenti nella giornata di domani 18 settembre
- Linea blu scuole Aldo Moro via Fava in corrispondenza del parco vicino al supermercato Aldi (altezza civico 12) ore 8 Lorenzo dobboletta disciplina Baseball
- Linea rossa scuole Aldo Moro incrocio via della Berleta/Ottaviano ore 8.05 Alessandro Cantelli disciplina Baseball
Linea viola scuole Drusiani via della Guardia altezza civico 22 ore 8 Alessia Surmon e Giorgia Piras disciplina Hockey
- Linea blu scuole Fiorini via Enrico De Nicola altezza civico 70 ore 7.50 Guillermo Lorenzo e Milana Julieta disciplina Hockey
- Linea gialla scuole Bottego piazza da Verrazzano 1 vicino alle scuole dell’infanzia ore 8 Martina Grimaldi disciplina Nuoto e assessore alla scuola Daniele Ara
- Linea rossa scuole Federzoni incrocio via Tibaldi/via di Vincenzo ore 8.05 Luca Monti disciplina Parkour
- Linea Verde scuole Federzoni incrocio via Algardi/via Raimondi ore 8.10 Livio Grispi disciplina Kube
- Scuole Grosso incrocio via Barbieri/via Manin ore 8.10 atleti disciplina frisbee
- Linea azzurra scuole Marsili incrocio via dei Giardini altezza gelateria Mauritius ore 7.50 Chiara Gregoris disciplina Pugilato
- Scuole Armandi-Vogli Arco del Meloncello ore 8 Ana Victoria Marcos, Franco Bascope disciplina Hockey e presidente quartiere Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani
- Linea Verde scuole Chiostri incrocio via Gandusio/via Vestri ore 8 Pamela Malvina e allenatore, assessora allo Sport Roberta Li Calzi e presidente del quartiere San Donato/San Vitale
- Linea Rosa scuole Fortuzzi parcheggio ristorante Pepperoni ore 7.50 atleti disciplina frisbee
- Linea Rossa scuole Marconi incrocio via Albini/via Busi ore 8.05 atleti disciplina frisbee
- Linea Blu scuole Don Milani incrocio via Ruggi/ via Albini ore 8.15 atleti disciplina frisbee e assessore alla Nuova Mobilità Michele Campaniello
- Scuole Cremonini Ongaro via D’Azeglio 62 all’altezza negozio abbigliamento Merli ore 7.50 atleti disciplina frisbee
- Scuole Piaget incrocio via Genova altezza capolinea 27 ore 7.50 Alberto Lanzi disciplina freccette e presidente quartiere Savena Marzia Benassi
- Linea verde scuole Domenico Savio via Ferrara 15 ore 8.05 Niccolò Accorsi disciplina Scherma
- Linea azzurra scuole Viscardi via Bombicci 17 ore 7.50 Francesca Cappa disciplina Scherma