Meloni “L’Italia non può condividere la scelta di occupare Gaza City”

ANCONA (ITALPRESS) – “Affrontiamo una fase storica complessa per portare pace, dalla guerra in Ucraina alla crisi in Medo Oriente scatenata dai terroristi di Hamas ancora oggi si rifiutano di liberare gli ostaggi. La reazione decisamente sproporzionata di Israele sta provocando un numero inaccettabile di vittime civili. Un quadro che non può che peggiorare dalla scelta di occupare Gaza City, scelta che l’Italia non può condividere. Cerchiamo di dare una mano a costruire pace con risposte e non semplicemente con gli slogan”. Così la presidente del consiglio Giorgia Meloni, al comizio del centrodestra a sostegno del governatore uscente Francesco Acquaroli alle elezioni regionali in programma il 28-29 settembre.

“La sinistra non azzecca una previsione da qualche decennio. La prima era: il governo Meloni cadrà dopo qualche mese. Attualmente siamo il quarto governo più longevo della storia d’Italia su 68 governi della storia repubblicana. E quando fra un mese diventeremo il terzo governo più longevo, varrà la pena di notare che i tre governi durati di più sono stati di centrodestra”, ha sottolineato Meloni, ricordando “un’altra delle riuscitissime previsioni della sinistra”, ovvero che “la Borsa crollerà e ci sarà la tempesta finanziaria. La borsa italiana ha avuto una delle performance migliori d’Europa: i titoli di Stato italiano sono richiestissimi, lo spread è a livello più basso degli ultimi 15 anni pari a un terzo rispetto a quello che si registrava quando ci siamo insediati.questo significa che risparmieremo decine di miliardi di euro di interessi sul debito che potremmo investire in quello che serve ai cittadini”.

“Io sono orgogliosa del centrodestra. Provate a fare questa domanda nell’altro campo. Ho sentito dire a Conte ‘noi non siamo alleati del PD, abbiamo il progetto di mandare a casa Melonì. Ma che progetto è mandare a casa Meloni? Io – ha sottolineato infine – non sto assieme ai partiti del centrodestra perchè devo impedire alla sinistra di governare. Io sto insieme agli altri partiti perchè cerco di governare bene questa nazione”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).