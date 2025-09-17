<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

La commissione artistica del Premio Pierangelo Bertoli, il prestigioso riconoscimento che celebra il grande cantautore, comunica gli 8 finalisti che si contenderanno il Premio Pierangelo Bertoli “NUOVI CANTAUTORI” il 7, l’8 e il 9 novembre al Teatro Carani di Sassuolo. I finalisti hanno superato la fase della selezione e la prefinale, svoltasi lo scorso luglio a Modena, tra centinaia di iscrizioni pervenute.

Di seguito i nomi degli 8 finalisti:

MARCO ARATI, cantautore e polistrumentista da Reggio Emilia, che esplora con delicatezza il tema della fragilità emotiva con il brano “Buio”;

CAINO (all’anagrafe Flavio Ottaviani), da Roma, presenta il brano “Grande albero” che indaga l’essenza dell’essere umano;

MATTEO FAUSTINI, già sul palco della 70ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, da Brescia, con il brano “Anima gemella”;

MELTY GROOVE, trio torinese, formato da Carlo Peluso, Alice Costa, Edoardo Luparello che spazia tra il Soul e il Funk con sonorità moderne, presenta il brano “Atomi”;

NERO (all’anagrafe Francesco Saverio Ruggeri), venticinquenne modenese, che scrive brani in collaborazione con il Produttore Defurias, propone il brano “L’America”;

MARIAFRANCESCA POMPELLA, ventenne, da Caserta, già Finalista di vari Festival musicali italiani, con il brano “Lo sai”;

MATTEO TRAPANESE, i suoi testi contengono immagini di spazi pubblici e privati, che diventano la scena per storie e fotografie emozionali della sua Napoli, come nel brano “Canzone in una stanza”;

TRUPPO (all’anagrafe Tommaso Truppa), ventiduenne modenese, artista emergente della scena hip-hop, presenta il brano “Oigres”, ispirato dal nonno Sergio a cui era molto legato.

Le finali si terranno, per il secondo anno consecutivo, al Teatro Carani a Sassuolo il 7, l’8 e il 9 novembre, con la conduzione di Andrea Barbi.

Sassuolo, città natale di Pierangelo Bertoli, ha rappresentato per il cantautore un luogo fondamentale per il suo percorso umano e artistico, e oggi ne custodisce con orgoglio la memoria attraverso il Premio a lui dedicato.

Il Vincitore Assoluto della sezione Nuovi Cantautori si aggiudicherà un Premio consistente in 4.000 euro. Inoltre, saranno assegnati un premio conferito da Acep, pari a 2.000 euro, e un premio del valore di 10.000 euro offerto da Nuovo Imaie, finalizzato alla realizzazione di un tour.

I Nuovi Cantautori si esibiranno live, eseguendo un brano inedito e una cover di Pierangelo Bertoli. I giovani talenti saranno accompagnati dalla Band diretta da Marco Dieci e composta dal tastierista Moreno Bartolacelli, dal batterista Marco Bolgiani, dal bassista Alessandro Maria Ferrari, dal chitarrista Guido Pelati e dalla corista Giulia Bellei.

Il vincitore sarà designato da una giuria di addetti ai lavori composta da Marino Bartoletti, Paolo Giordano, John Vignola, Paola Gallo, Leo Turrini e tanti altri.

Il valore artistico di Pierangelo Bertoli è stato talmente elevato da motivare la nascita di un concorso che intende premiare i cantautori che, proprio come ha fatto Pierangelo, siano capaci di arrivare al cuore della gente attraverso i contenuti dei loro testi, l’impegno sociale e la capacità di distinguersi rispetto alle tendenze di pensiero e di moda attuali.

Giunto alla dodicesima edizione, il Premio Pierangelo Bertoli è organizzato da Montecristo Aps, con il Patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Modena e del Comune di Sassuolo, in collaborazione con sponsor privati, fondamentali per la realizzazione della manifestazione, come Bper Banca (main sponsor), Coop Alleanza 3.0, Cantine Riunite & Civ, e partner come SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Nuovo Imaie, Mirco Pedretti per Arci Nazionale.