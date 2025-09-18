<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Dal 16 al 18 settembre Bologna ospita un gruppo di famiglie con ragazzi e bambini disabili provenienti da Kharkiv, città dell’Ucraina gemellata con la nostra dal 1966.

Il viaggio in Italia, che si è svolto a partire dal 7 settembre, è stato organizzato dalla ONG Emmaus che ha sede a Kharkiv, con lo scopo di offrire ai ragazzi un periodo di vacanza lontano dagli orrori della guerra e di far conoscere a famiglie ed educatori alcune esperienze di accoglienza alla disabilità del nostro territorio.

Dopo il periodo di vacanza e riposo al mare, in Calabria, oggi, giovedì 18 settembre, le famiglie terminano il loro soggiorno in Italia con una visita guidata alla nostra città e a Palazzo d’Accursio.

Si conclude così la tre giorni di accoglienza a Bologna, iniziata martedì 16 con una cena e una grande festa di beneficenza al Parco Tanara, nell’ambito della Festa dei Bambini, a cui hanno partecipato oltre 350 persone, associazioni del territorio (tra cui Croce Rossa Italiana e Bimbo Tu) e numerosi consiglieri comunali. Nell’occasione Conad ha preparato i pasti, mentre la Festa dei Bambini ha fornito i giovani camerieri volontari.

Sia alla cena di martedì 16 che alla visita guidata di giovedì 18 i ragazzi ucraini vengono intrattenuti e accompagnati da alcuni volontari messi a disposizione dall’associazione Bimbo Tu. Inoltre, l’associazione Io Sto Con ha regalato berretti a tutti i ragazzi presenti, mentre Croce Rossa Bologna sta accompagnando, con i suoi mezzi e operatori, la delegazione in tutti i suoi spostamenti, interni alla città ma anche verso Carpi e Milano.

Oggi pomeriggio, dopo un pranzo presso il Conad Tuday di via Indipendenza, avrà luogo la partenza per Milano e il rientro del gruppo in Ucraina.