Un uomo di 73 anni residente a Bologna, è rimasto vittima di un grave incidente, questa mattina a Lizzano in Belvedere, mentre in compagnia di alcuni amici era in cerca di funghi nella zona di Pianaccio. Ha imboccato il sentiero CAI 113 che da Monteacuto delle

Alpi porta verso l’Acerolo, passo della Donna Morta, quando é caduto in un canalone per una trentina di metri, fermandosi contro un faggio. Ad accorgersi sono stati gli amici che

hanno dato subito l’allarme.

Erano da poco passate le 8.00 quando sono stati attivati i soccorsi. La Centrale Operativa Emilia Est ha inviato il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Corno alle Scale, l’elicottero

118 di Pavullo, dotato di verricello con a bordo un Tecnico di Elisoccorso del CNSAS e i Vigili del Fuoco.

L’uomo è stato raggiunto in breve tempo dal mezzo aereo che ha sbarcato il personale con il verricello. Si trattava di un serio politrauma che il medico anestesista ha provveduto a

stabilizzare. L’anziano è sempre rimasto cosciente.

Difficoltoso e complesso è stato il recupero del paziente. I Vigili del Fuoco hanno

dovuto lavorare parecchio per aprire un varco che consentisse il recupero della barella.

Recuperato con il verricello, il bolognese è stato trasferito all’ospedale

Maggiore in codice di massima gravità.