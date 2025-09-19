<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Si è insediato in questi giorni, il nuovo comandante della stazione di Casalgrande. Si tratta del Maresciallo Ordinario Riccardo Chiesi, proveniente dalla stazione di Rubiera, dove ha ricoperto funzioni vicarie. II Maresciallo Chiesi, 35enne, sposato, originario di Arezzo (AR), è alla sua seconda esperienza al comando di una Stazione, ma con un percorso formativo professionale di assoluto rilievo.

Arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 2016, ha frequentato il corso triennale presso la Scuola Marescialli di Firenze, conseguendo nel 2019 la laurea in Scienze giuridiche presso l’Università degli Studi di Tor Vergata. Il 15 luglio 2019 è stato trasferito presso la Stazione Carabinieri di Boretto dove ha ricoperto l’’incarico di Comandante in sede vacante fino al luglio 2022, per poi essere destinato nel dicembre dello stesso anno presso la stazione di Rubiera quale sottordine. Prima dell’ingresso nell’Arma, il Maresciallo Ordinario Chiesi ha svolto servizio nell’ Esercito Italiano dal 2014 al 2016, presso il 3° Reggimento Artiglieria Terrestre e da montagna con sede a Tolmezzo (UD). Sul piano accademico, il Maresciallo vanta un profilo altamente qualificato: Laurea triennale in Scienze Giuridiche (2019); Laure Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (2021).

Con l’arrivo a Casalgrande, il Maresciallo porterà una visione moderna, fondata sulla legalità e prossimità ai cittadini. L’odierno trasferimento quale comandante della stazione Carabinieri di Casalgrande, disposto per l’appunto dal comandante della legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Brigata Enrico Scandone nell’ambito delle procedure di valorizzazione delle professionalità dei comandanti di stazione.

Il Comandante Provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia, Colonnello Orlando Hiromi Narducci, ha augurato al Maresciallo Chiesi buon lavoro, per l’importante nuovo incarico assegnatogli che sottolinea l’importanza del ruolo sociale svolto dai Carabinieri. La sua nomina rappresenta un importante tassello nel potenziamento della presenza dell’Arma sul territorio, a tutela della sicurezza e della legalità.