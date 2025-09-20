<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Nella tarda mattinata di giovedì 18 settembre, intorno alle ore 18:30, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato intervenivano nei pressi di un supermercato in viale Timavo a seguito della segnalazione di un soggetto beccato mentre asportava dei generi alimentari.

Giunti sul posto gli agenti prendevano subito contatti con un addetto alla vigilanza, il quale riferiva di aver notato un uomo con addosso della merce non pagata e che lo stesso, una volta vistosi braccato, lo avrebbe spinto con violenza per poi guadagnarsi la fuga.

A quel punto, acquisite tutte le informazioni sul soggetto, le Volanti si mettevano immediatamente sulle sue tracce riuscendo ad intercettare, qualche decina di minuti dopo, un uomo perfettamente corrispondente alle descrizioni nei pressi di Piazza Duca D’Aosta.

Si trattava di un 33enne marocchino, con precedenti per reati prevalentemente contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, che veniva trovato ancora in possesso dei generi alimentari precedentemente asportati.

Sulla base di quanto sopra, il 33enne veniva accompagnato presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, veniva tratto in arresto per l’ipotesi di reato di rapina impropria.

Nella mattina di ieri si è celebrata l’udienza di convalida, all’esito della quale è stato convalidato l’arresto ed è stata applicata, nei confronti del 33enne, la misura della custodia cautelare in carcere con il contestuale accompagnamento del soggetto presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia.