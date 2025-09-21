Nel pomeriggio di venerdì 19 settembre, intorno alle ore 18:00, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato, impegnati in un consueto servizio di controllo del territorio, transitando per via IV Novembre, in zona stazione “Storica”, notavano un soggetto in compagnia della madre con quest’ultima che, alla vista della Volante, richiamava l’attenzione degli operatori.
Immediatamente gli agenti effettuavano gli opportuni controlli, riconoscendo il soggetto per un 34enne di origine georgiana, già noto alle forze di polizia per via di numerosi reati, tra cui quello relativo a maltrattamenti proprio nei confronti della madre, per cui lo stesso risultava destinatario del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento dai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Il 34enne si mostrava sin da subito molto infastidito dalla presenza della Polizia di Stato, andando d’un tratto in escandescenza ed opponendo una forte resistenza nei confronti degli operatori intervenuti al fine di impedire le normali attività di identificazione.
Dopo essersi tranquillizzato, l’uomo riferiva di aver tentato il contatto con la madre in quanto, essendo un noto tossicodipendente, si trovava in astinenza dall’assunzione di sostanze stupefacenti ed aveva bisogno di ottenere del denaro al fine di poter acquistare alcune dosi.
Sulla base di quanto sopra, il 34enne veniva tratto in arresto per le ipotesi di reato di maltrattamenti verso familiari, violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e resistenza a Pubblico Ufficiale.