Poco prima delle 12, sulla T06 Tangenziale di Bologna, è stata disposta la chiusura dell’uscita dello svincolo 7 di Bologna Centro, da entrambe le provenienze Casalecchio e San Lazzaro, a causa di una manifestazione che sta interessando l’area metropolitana di Bologna. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 5 Quartiere Lame per chi proviene da Casalecchio e lo svincolo 8 Fiera per chi proviene da San Lazzaro.

Sul Raccordo A13 Bologna-Padova-Tangenziale di Bologna (R13), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 settembre, saranno chiusi, in modalità alternata, gli svincoli che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immettono sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in direzione San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Si ricorda la chiusura, in modalità permanente, dello svincolo 6 Castelmaggiore, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, per lavori di competenza del Comune di Bologna relativi alla realizzazione della nuova linea tramviaria di Bologna denominata “Linea Verde”.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi è diretto verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli, immettersi in Tangenziale verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara e rientrare dallo stesso svincolo, in direzione Casalecchio/A1 Milano-Napoli; per chi è diretto verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto, immettersi in Tangenziale verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 5 Quartiere Lame e rientrare dallo stesso svincolo, in direzione San Lazzaro/A14.