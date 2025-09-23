<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Bologna si prepara ad accogliere anche quest’anno “Bologna Sport Day”, che si terrà domenica 28 settembre dalle 10 alle 18 ai Giardini Margherita. L’intera giornata sarà dedicata alla promozione dello sport accessibile a tutte e tutti, abbattendo ogni barriera di età, genere e abilità fisica.

L’evento non è una semplice vetrina di discipline, ma una vera e propria occasione per mettersi in gioco e sperimentare in prima persona le numerose attività proposte. Un invito esplicito a toccare con mano, a provare e a scoprire la disciplina sportiva più adatta a sé, in un ambiente rilassato e festoso.

Grazie alla collaborazione di Sport e Salute, CONI, CIP, Enti di Promozione Sportiva, saranno presenti 90 associazioni sportive del territorio per offrire la possibilità di cimentarsi in circa 60 discipline diverse. Un’offerta così ampia e variegata che spazia dalle discipline più conosciute a quelle meno convenzionali, ma altrettanto affascinanti.

Un aspetto fondamentale e distintivo dell’evento è l’approccio inclusivo, che consente la prova e la sperimentazione di molte discipline a persone con disabilità, in un contesto integrato. Saranno infatti presenti discipline e percorsi specifici pensati per essere accessibili e divertenti per tutti e tutte, confermando come lo sport sia un potente veicolo di aggregazione e un diritto universale.

Per un’intera giornata, i Giardini Margherita si trasformeranno in un grande villaggio dello sport, un luogo di incontro e di scoperta, dove la competizione lascia il posto al divertimento e alla curiosità. Bologna Sport Day 2025 è più di un evento sportivo: è una festa per la città, un’occasione per celebrare il movimento, il benessere e la voglia di stare insieme uniti dai valori dello sport.

Anche quest’anno la manifestazione è inserita all’interno della Settimana Europea dello Sport, con il logo #BeActive

Contestualmente, sempre dalle 10 alle 18, presso le Serre dei Giardini si svolgerà l’edizione 2025 di Cosa abbiamo in Comune, la presentazione dell’offerta formativa delle realtà educative e culturali cittadine per le scuole e per il tempo libero, per l’anno scolastico 2025-2026.

La giornata sarà un’importante opportunità per avere uno sguardo di insieme sulle attività proposte dai tanti settori del Comune e dalle principali agenzie culturali ed educative dell’area metropolitana e di dialogare con una rete educativa che arricchisce l’offerta formativa della città.

Insegnanti, dirigenti, educatori/educatrici, ma anche genitori, potranno conoscere direttamente le opportunità educative, culturali, artistiche, scientifiche e ambientali offerte, sottolineando ancora una volta quanto sia fondamentale la reciproca responsabilità tra scuola e genitori per l’educazione delle nuove generazioni, dando forza all’idea di continuità educativo-didattica casa-scuola.

Saranno più di 90 i soggetti che si metteranno in mostra durante l’open day tra istituzioni, fondazioni, enti, associazioni e importanti realtà del territorio metropolitano e che si propongono come importanti interlocutori del mondo della scuola per l’arricchimento dei percorsi formativi degli studenti e del tempo libero.