È operativa da metà settembre la nuova sede dedicata alla gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Medicina, in via della Resistenza 322, al termine dei recenti interventi di riqualificazione edilizia.

Il nuovo ufficio, gestiti da Area Blu S.p.A., sarà aperto al pubblico ogni giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30. Grazie a questi spazi rinnovati, funzionali e più accoglienti, sarà fattibile offrire un servizio sempre più efficiente e vicino ai cittadini.

Presso lo sportello sarà possibile gestire i contratti di concessione in uso dei manufatti cimiteriali (ossari, loculi, colombari, cappelle e tombe di famiglia); i servizi di illuminazione votiva; la consultazione e l’aggiornamento dei registri cimiteriali.

In questo modo, tutte le pratiche cimiteriali del capoluogo e delle frazioni potranno essere avviate direttamente nella nuova sede a Medicina; garantendo anche un servizio unificato e accessibile ai cittadini degli altri comuni aderenti (Imola, Castel Guelfo, Mordano e Lugo).

Inoltre, Area Blu S.p.A. si occupa di tutta l’attività amministrativa generale e delle pratiche legate alle operazioni riguardanti la sepoltura; nonché del decoro e dei lavori di manutenzione e riqualificazione strutturali, in accordo con l’Amministrazione comunale.

«Questa nuova sede è frutto della sinergia tra Area Blu e il Comune di Medicina, con l’obiettivo di rendere i servizi cimiteriali più vicini, semplici e accessibili per tutti i cittadini, ponendo l’attenzione alle esigenze specifiche del territorio» – dichiara la Presidente di Area Blu S.p.A., Elisabetta Baldazzi.

«L’apertura di questi nuovi spazi rappresenta un ulteriore passo verso una pubblica amministrazione sempre più attenta alle esigenze dei propri cittadini. A breve prenderanno il via anche i lavori di consolidamento e tinteggiatura delle arcate della parte monumentale del cimitero. Continuiamo a riqualificare questo importante luogo, custode della memoria e della storia della nostra comunità» – dichiara il Sindaco di Medicina, Matteo Montanari.

Contatti uffici cimitero di Medicina

Giorno e orario di apertura al pubblico: giovedì dalle 09.00 alle 12.30

Indirizzo: via della Resistenza 322 Email: servizicimiteri@areablu.com Telefono: 0542 40006 – 329 3191 374