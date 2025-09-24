<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Imola hanno arrestato un 37enne italiano, già noto alle Forze dell’Ordine, accusato di tentata truffa aggravata in concorso. L’operazione rientra nella campagna di prevenzione contro le truffe ai danni delle fasce più deboli, promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna.

I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di una cittadina che ha riferito come, pochi istanti prima, sua madre fosse stata contattata telefonicamente da un uomo che, spacciandosi per un appartenente alle Forze dell’Ordine la informava che l’auto del marito era appena stata fermata con a bordo soggetti sospettati di aver rubato dei gioielli. Nella stessa occasione il truffatore chiedeva di poter confrontare i gioielli rinvenuti nel veicolo con quelli conservati in casa. Durante la conversazione, la donna spiegava che i gioielli non erano in casa, bensì custoditi in una cassetta di sicurezza presso la banca. Dopo la telefonata la signora si recava in banca con l’intenzione di prelevare i gioielli come chiesto dal finto Carabiniere. Fortunatamente il Direttore, sentita la richiesta, intuiva subito la possibilità che la signora fosse caduta vittima di un tentativo di truffa, pertanto si rifiutava prontamente di consegnare i gioielli invitando la signora alla cautela e suggerendo di informare i familiari.

A questo punto, dopo la chiamata della figlia, i Carabinieri avviavano le indagini riuscendo, nel giro di poche ore, a individuare il 37enne, arrestandolo e trattenendolo in camera di sicurezza in attesa del processo per rito direttissimo, come disposto dalla Procura della Repubblica di Bologna.