<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Visto che non aveva mai conseguito la patente ha pensato bene di prenderla in prestito dal suo coinquilino per mettersi alla guida di un’auto, ma è stato scoperto dagli agenti della Polizia Locale di San Lazzaro e denunciato. È quanto accaduto a un cittadino pakistano di 43 anni, residente a Castel San Pietro, che nei giorni scorsi è rimasto coinvolto in un incidente all’incrocio tra via Pollastri e via Primo Levi a San Lazzaro.

All’arrivo di una pattuglia della Polizia Locale, il 43enne ha immediatamente consegnato tutti i suoi documenti: una patente di guida, la carta d’identità e il libretto di circolazione dell’auto. Agli agenti però era apparso subito chiaro come la persona che era raffigurata nei documenti fosse davvero poco somigliante a quella che si trovava di fronte a loro in quel momento. Per questo hanno accompagnato il 43enne negli uffici del Comando di via Salvo d’Acquisto dove, dopo gli accertamenti del caso, hanno scoperto come i documenti in realtà appartenessero sì a un cittadino pakistano ma di 13 anni più giovane.

A quel punto al 43enne non è rimasto che ammettere l’inganno: siccome da quando era in Italia non aveva mai preso la patente, per mettersi alla guida dell’auto aveva pensato di utilizzare quella del suo coinquilino. Per questo è stato denunciato per sostituzione di persona e guida senza patente che prevede una sanzione pecuniaria da 5mila fino a 30mila euro.