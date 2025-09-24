<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Università Aperta Imola annuncia l’avvio della 14ª edizione del corso “Geopolitica”, un percorso di approfondimento dedicato alla comprensione delle dinamiche internazionali che influenzano il presente e il futuro del mondo.

Il corso prenderà il via martedì 15 ottobre 2025 alle ore 20.00 presso la Sala Sersanti di Imola e proseguirà con un appuntamento mensile fino ad aprile 2026, con la lectio conclusiva del Prof. Lucio Caracciolo che sarà ospitata, come oramai da tradizione, nell’Auditorium 1919 di SACMI Imola.

«Il corso di Geopolitica si conferma uno dei punti qualificanti della nostra proposta formativa – sottolinea Sandra Zanardi, Presidente di Università Aperta Imola – la qualità e l’autorevolezza degli ospiti ci permettono di affrontare temi di grande complessità, con una partecipazione crescente che testimonia il bisogno diffuso di strumenti analisi e comprensione del mondo che ci circonda».

Con oltre 180 iscritti, il corso di Geopolitica è da anni uno dei pilastri della proposta culturale di Università Aperta, che oggi conta oltre 1.300 soci attivi. Primo appuntamento il 15 ottobre 2025 con “Indonesia: il gigante asiatico nel gioco delle superpotenze”, con il Prof, Pietro Mesina dell’Università Orientale di Napoli.

Tutte le novità della 14ª edizione

Coordinato dal dott. Demostenes Floros, il corso prosegue in continuità con le passate edizioni, sempre più partecipate ed apprezzate, per la capacità di offrire, grazie agli ospiti di prestigio, chiavi di lettura e prospettive inedite sui nuovi scenari globali.

Diverse le “nuove voci” presenti per questa 14ª edizione. Tra gli ospiti figurano gli ambasciatori Marco Carnelos e Carlo Marsili, il Dott. Anadi “Hagi” Mishra, e il Prof. Alessandro Volpi dell’Università di Pisa.Il programma vede inoltre il ritorno del Prof. Pietro Masina (Università Orientale di Napoli) e si concluderà con la lezione del coordinatore, il Dott. Demostenes Floros (Università di Padova e CER – Centro Europa Ricerche).

Sempre ad aprile si terrà, all’Auditorium 1919 di SACMI Imola, la lectio del Professor Lucio Caracciolo, con un evento aperto a tutti, corsisti e cittadinanza, in continuità con le iniziative, molto apprezzate e partecipate, del 2023 e della primavera 2025.

«Siamo particolarmente orgogliosi di sostenere con continuità Università Aperta – sottolinea il presidente di SACMI, Paolo Mongardi – per il valore aggiunto che porta alla nostra comunità. La cultura, la capacità di analisi e interpretazione della realtà, richiama nuova cultura, e rappresenta perciò una parte essenziale del nostro impegno cooperativo».

Sono aperte le iscrizioni: per informazioni dettagliate sul programma e sulle modalità di partecipazione, anche a distanza, è possibile consultare il sito www.univaperta.it.