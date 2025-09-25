<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

I Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno hanno arrestato un 18enne straniero, noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È successo nella giornata di ieri, quando i militari, impegnati in un’attività finalizzata al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, nei pressi della stazione ferroviaria Casalecchio Garibaldi hanno controllato un giovane.

Alla vista dei militari, il ragazzo ha tenuto un comportamento sospetto, tentando di occultare il contenuto delle tasche nelle vicinanze della panchina ove era seduto. I militari attratti dal movimento sospetto procedevano quindi al controllo, a seguito del quale venivano rinvenuti 56g di hashish e una somma in denaro contante di 200 euro circa.

Dopo aver proceduto al sequestro i Carabinieri hanno arrestato il 18enne, trattenendolo presso le camere di sicurezza in attesa del processo per rito direttissimo, come disposizione della Procura della Repubblica di Bologna.