I Carabinieri della Stazione di Bentivoglio hanno notificato al titolare di un esercizio pubblico un decreto emesso dal Questore di Bologna che prevede la sospensione delle autorizzazioni e la somministrazione di cibi e bevande per 7 giorni. Il provvedimento è stato emesso ai sensi dell’Art. 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), per tutelare l’ordine pubblico.

La proposta è stata avanzata dai Carabinieri dopo reiterati interventi presso l’esercizio da parte del Nucleo Radiomobile di Molinella e della Stazione di Bentivoglio causati dal comportamento molesto di alcuni avventori (anche con precedenti di polizia), protagonisti di schiamazzi, urla e litigi che arrecavano disturbo al vicinato, più volte costretto a richiedere l’intervento delle pattuglie.