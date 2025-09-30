<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Nell’ambito di numerosi controlli organizzati dalla Questura di Bologna e rivolti alla verifica della regolarità dei circoli privati, nella giornata odierna il Questore ha ordinato la sospensione delle autorizzazioni di due circoli privati siti in via Calzoni, in quanto in maniera abusiva assumevano “le vesti” di locali di pubblico spettacolo senza essere in possesso delle relative licenze.

Nella serata di sabato 27 settembre scorso, il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, durante dei servizi di controllo effettuati unitamente al reparto Commerciale della Polizia Locale di Bologna, ha appurato in entrambi i circoli lo svolgimento di una serata danzante e d’intrattenimento non autorizzata con circa una trentina di persone, con impianti di diffusione sonori e con utilizzo di casse e dj set.

In uno dei due circoli era presente anche un punto di somministrazione di bevande alcoliche a pagamento e i soggetti intenti ad entrare dovevano pagare una quota associativa di circa 5 euro, oltre, un ulteriore biglietto pari a 5 euro senza alcun diritto alla consumazione.

In entrambi i circoli, la maggior parte degli avventori non erano soci, né gli stessi erano resi edotti delle finalità associative dei circoli in questione.

Dai controlli sono, dunque, emerse diverse irregolarità da parte dei gestori dei circoli, motivo per cui si è resa necessaria l’adozione dei provvedimenti di chiusura temporanea a salvaguardia dell’incolumità, della sicurezza e della moralità degli avventori e garanzia di interessi pubblici primari quali la sicurezza e l’ordine pubblico.

Il Questore di Bologna ha sospeso tutte le attività soggette ad autorizzazione di Polizia, per 15 giorni nel circolo in cui veniva venduto alcol e per 5 giorni nell’altro.