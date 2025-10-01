<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Comune e Città metropolitana di Bologna presentano il progetto BIS_U35 giovani cultura innovazione, vincitore della prima edizione dell’Avviso pubblico di ANCI per la presentazione di proposte progettuali rivolte all’assegnazione di spazi/immobili pubblici a giovani under 35 per la realizzazione di progetti innovativi.

L’obiettivo è strategico: valorizzare un immobile nel quartiere Navile creando per la sede BIS un nuovo modello di hub sperimentale dedicato all’innovazione e all’imprenditorialità giovanile, dove nuovi progetti e attività incrociano e contaminano le azioni della pubblica amministrazione.

Lo spazio scelto è la sede BIS – di Piazza Liber Paradisus, la piattaforma dell’innovazione promossa da Comune e Città metropolitana di Bologna per favorire l’innovazione del sistema economico territoriale. BIS nasce per incentivare il confronto aperto e la progettazione condivisa tra imprese, istituzioni e realtà dell’innovazione del territorio metropolitano e ha, tra gli ambiti prioritari d’azione, l’attrazione dei talenti, la nuova imprenditoria e startup, e la digitalizzazione. Dal 2024 ha avviato una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza, ampliando il proprio target di riferimento, e fa ora un ulteriore passo nella diffusione dell’innovazione aprendosi alla fascia più giovane.

Scopo del progetto BIS_U35 giovani cultura innovazione è selezionare una realtà che gestirà l’immobile con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione giovanile e contribuire attivamente allo sviluppo economico, sociale e culturale sostenibile del territorio.

La proposta progettuale si articola in diverse linee di azione finalizzate a mettere a punto un modello di attivazione e gestione partecipato e sostenibile nel tempo.

OPEN CALL per la co-progettazione di BIS_U35

Scadenza mercoledì 22 ottobre alle ore 23,59

Comune e Città metropolitana invitano le/i giovani under 35 e gruppi giovanili (è richiesta una componente maggioritaria, almeno del 51%, di età inferiore ai 35 anni) di Bologna e/o del territorio metropolitano a contribuire alla struttura operativa e ai contenuti del nuovo hub, per decidere insieme quali servizi, laboratori e spazi siano realmente necessari e utili alla comunità giovanile.

Le/i giovani partecipanti porteranno la loro conoscenza di bisogni, tendenze e opportunità legate all’imprenditoria giovanile e alle nuove professioni: una visione dal basso essenziale a sviluppare un modello efficace che possa rispondere ai bisogni espressi dai e dalle giovani. Il risultato di questa prima fase partecipativa sarà la stesura di linee guida e indirizzi operativi finalizzati a individuare una realtà under 35 che gestirà l’hub, le cui basi sono state create insieme alla comunità.

Comune e Città metropolitana, con il supporto dell’agenzia Social Seed di Bologna, lanciano quindi un invito ad aderire al percorso partecipativo per definire l’uso e le attività del futuro hub. Tutti i soggetti interessati possono contribuire alla co-progettazione registrandosi qui.

Un programma specifico è stato organizzato per formare e supportare le/i giovani interessate/i ai temi delle nuove forme di imprenditorialità, Saranno offerti workshop intensivi (business planning, design thinking), affiancamento personalizzato e spazi temporanei attrezzati per la content creation (video, podcast, streaming).

Comune e Città metropolitana, anche insieme alle realtà under 35 che parteciperanno al percorso , organizzeranno, conferenze, laboratori e rassegne gratuite su temi come l’impatto dell’AI, la transizione ecologica e il protagonismo delle nuove generazioni.

“BIS_U35 non è solo l’assegnazione di uno spazio – dichiara il delegato alle politiche giovanili Mattia Santori – ma la creazione di un laboratorio civico permanente dove le idee dei giovani under 35 si connettono per generare valore economico, sociale e culturale. In un’epoca in cui le nuove generazioni rivendicano spazi e offrono competenze sui temi dell’innovazione siamo sicuri che in loro troveremo alleati per garantire un futuro al tessuto economico e sociale della nostra città.”

“BIS_U35 rappresenta la volontà di offrire un supporto concreto all’imprenditoria giovanile non tradizionale – dichiara Rosa Grimaldi, Delegata a promozione economica, attrattività e innovazione. – Un’imprenditoria che nasce innovativa, segue modelli e necessita di strumenti che non sono più quelli a cui siamo abituati. Bologna Innovation Square ha il suo cuore nell’innovazione aperta e nelle alleanze strategiche. Oggi, per una Pubblica Amministrazione è più strategico che mai aprirsi e allearsi con le giovani generazioni se vuole un territorio innovativo e attrattivo”.