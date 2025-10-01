<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

I Carabinieri della Stazione di Bologna Navile, coadiuvati da quelli della Stazione Bologna Pilastro, hanno arrestato un 29enne straniero, noto alle Forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari, impegnati in un in un’attività di controllo del territorio, hanno rinvenuto nella disponibilità del giovane, 122grammi di marijuana e 19 grammi di hashish. Al termine di tali operazioni, il 29enne è stato arrestato e, dopo il processo per rito direttissimo, è stato sopposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Bologna, mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata.

