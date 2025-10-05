<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Intorno alle 11.30 un incendio è divampato all’esterno di una palazzina di tre piani situata in via Galletta 10 a San Lazzaro di Savena. Le fiamme hanno coinvolto il cappotto termico dello stabile interessando anche gli infissi degli appartamenti. Sul posto, assieme a 118 e Carabinieri, sono intervenuti in pochi minuti i Vigili del fuoco del vicino distaccamento di San Lazzaro con una squadra, autobotte e autoscala, che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Fortunatamente non si sono registrati feriti e gli appartamenti interni sono stati invasi solo parzialmente dal fumo sprigionato dal rogo.

“Voglio ringraziare i Vigili del fuoco, il personale del 118 e i Carabinieri per essere intervenuti con prontezza e tempestività in via Galletta e aver messo in sicurezza tutta l’area in pochi minuti” – ha commentato la Sindaca di San Lazzaro, Marilena Pillati.