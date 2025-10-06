<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Il Comune di San Lazzaro di Savena ha deciso di autorizzare da oggi, lunedì 6 ottobre, l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento. La decisione, formalizzata attraverso un’apposita ordinanza firmata dalla Sindaca Marilena Pillati, si è resa necessaria viste le attuali condizioni meteorologiche con temperature al di sotto della media stagionale e anticipa di qualche giorno l’accensione programmata del 15 ottobre.

L’accensione degli impianti (che sarà facoltativa) non dovrà comunque superare un totale di 5 ore giornaliere. Inoltre, si invitano i cittadini a limitare l’accensione dei riscaldamenti nelle ore più fredde della giornata ricordando l’obbligo di non superare i 19 gradi negli ambienti residenziali e i 17 gradi in quelli produttivi (comunque previsti due gradi di tolleranza).