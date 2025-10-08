<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Nel mese di aprile 2025 il Comune di Bologna ha stanziato una prima tranche di 30mila euro destinati a tutti i cittadini e le cittadine residenti a Bologna che hanno subito danni ai vetri del proprio veicolo in sosta nel territorio comunale su spazi pubblici, inclusi i parcheggi pubblici della città, in conseguenza di atti vandalici.

Nel corso di questi mesi l’importo è stato integralmente utilizzato, portando alla soddisfazione di 185 domande, con conseguente esaurimento delle risorse disponibili prima che tutte le domande pervenute potessero essere soddisfatte.

Ora, attraverso il rifinanziamento dell’iniziativa, il Comune intende proseguire nell’azione di sostegno ai cittadini, con il duplice obiettivo di fornire un supporto economico alle persone danneggiate, e allo stesso tempo di contribuire a promuovere una cultura della prevenzione, della responsabilità e del benessere urbano, stimolando la partecipazione attiva della comunità alle politiche di sicurezza e decoro urbano.

È stato quindi deliberato lo stanziamento di ulteriori 50mila euro, che saranno erogati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, dando priorità alle 307 richieste già pervenute e non soddisfatte per esaurimento delle risorse, e con l’ulteriore obiettivo di soddisfare anche eventuali nuove domande che perverranno, nel limite delle risorse disponibili.

Sono oggetto di contributo le spese sostenute per la riparazione / sostituzione dei vetri del veicolo danneggiato, che devono essere documentate attraverso la presentazione di fattura, con descrizione dei lavori eseguiti sul veicolo danneggiato e documentazione attestante l’avvenuto pagamento.

Le richieste di contributo vanno presentate esclusivamente online, accedendo con credenziali SPID o CIE.

I cittadini e le cittadine possono fare richiesta se:

hanno denunciato l’evento dannoso alle competenti Autorità

sono proprietari del veicolo danneggiato, o hanno la disponibilità materiale dello stesso, come previsto dal Codice della Strada e risultante dai registri pubblici

non hanno in atto situazioni debitorie, esigibili e non saldate, con il Comune di Bologna, fatta eccezione per i debiti oggetto di un piano di rateizzazione regolarmente rispettato

non hanno già ottenuto un contributo per lo stesso tipo di danno nei 12 mesi precedenti.

Inoltre il veicolo danneggiato non deve essere coperto da assicurazione per il danno subito, fatta salva l’eventuale franchigia.

Leggi tutte le informazioni utili e le modalità di presentazione della richiesta di contributo: https://www.comune.bologna.it/amministrazione/concorsi-avvisi-bandi/avvisi-pubblici/contributo-per-atti-vandalici-su-auto-in-sosta