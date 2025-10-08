<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Le OO.SS congiuntamente alle lavoratrici e ai lavoratori della sede YOOX di Interporto annunciano la sospensione del presidio permanente decisa durante le 2 assemblee sindacali svolte nella giornata odierna. Il Presidio permanente svolto nelle ultime settimane ha rappresentato un segnale forte e visibile di mobilitazione e determinazione.

Questa decisione arriva in seguito alla firma del verbale presso il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), che con la sospensione della procedura di licenziamento collettivo fino al 18 novembre, ha segnato un primo passo concreto verso l’apertura di un confronto sindacale con l’azienda.

L’apertura della trattativa rappresenta un risultato importante, frutto della partecipazione attiva e della determinazione di tutte e tutti.

È un primo riconoscimento delle istanze sollevate dalle lavoratrici e dai lavoratori, che chiedono garanzie sul futuro occupazionale e l’attivazione degli ammortizzatori sociali.

Resta alta l’attenzione sulla vertenza: la sospensione del presidio non significa la fine della mobilitazione, ma un atto di responsabilità e disponibilità al dialogo, in attesa che la trattativa produca risultati concreti e risposte adeguate.

Come OO.SS continueremo a vigilare affinché l’azienda rispetti gli impegni presi e si apra finalmente a un confronto serio e trasparente.

(Filcams-Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil)