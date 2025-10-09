<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Una giornata dedicata agli altri e alla solidarietà: sabato 11 ottobre torna a San Lazzaro “La Raccolta solidale”, la giornata dedicata alla spesa di prodotti alimentari e non presso i supermercati del territorio da donare alle persone più in difficoltà. L’iniziativa è organizzata dal Comune di San Lazzaro, dall’Emporio Solidale Amalio e in collaborazione con associazioni, parrocchie e centri sociali che operano a San Lazzaro.

Per tutta la giornata in sei esercizi commerciali del territorio sarà possibile acquistare e donare uno o più prodotti come latte a lunga conservazione, biscotti, tonno e carne in scatola, farina, confetture, olio, sapone, detersivi, che saranno poi distribuiti a persone e famiglie in difficoltà individuate dal Comune.

I supermercati che hanno aderito all’iniziativa sono: Conad di via Jussi, Conad di via Emilia, Coop in via Martiri delle Foibe 59 (in collaborazione con ‘Dona la spesa’), Crai in via Calindri, Di Meglio in via Jussi 57 e Famila in via della Meccanica 26. L’iniziativa si inserisce all’interno de “Le Giornate del dono e della solidarietà”, il ciclo di appuntamenti organizzati dal Comune di San Lazzaro per valorizzare la cultura della cura reciproca e dell’impegno gratuito. Dopo gli appuntamenti di giovedì 2 ottobre con un incontro dedicato alla donazione degli organi alle Officine SanLab, il settimo compleanno dell’Emporio solidale “Amalio” di sabato scorso, la prossima iniziativa è in programma per sabato 18 ottobre in Mediateca quando, a partire dalle 10, la sezione AVIS di San Lazzaro allestirà un banchetto informativo per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione di sangue e plasma.