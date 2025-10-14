Come previsto dalla normativa nazionale di riferimento (il D.P.R. 74/2013), da domani mercoledì 15 ottobre è consentita a Bologna l’accensione del riscaldamento.
Nella zona climatica in cui è inserita Bologna, gli impianti possono essere attivati dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere.
In base all’ordinanza che recepisce il Piano aria regionale, per tutta la stagione termica 2025-2026 e in tutto il territorio comunale, vige l’obbligo di:
- non superare temperature di 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività associative o di culto, nelle attività commerciali;
- non superare temperature di 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali e artigianali.
Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole, i luoghi che ospitano attività sportive, nonché gli edifici in cui il riscaldamento viene interamente generato attraverso fonti di energia rinnovabile non emissiva (es. solare termico, fotovoltaico, energia geotermica, pompe di calore).