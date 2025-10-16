<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

La Polizia di Stato di Bologna, nella serata di ieri, ha arrestato due coniugi, un ragazzo 30enne e la compagna 26enne, per i reati di lesioni personali cagionate a personale sanitario, scaturite a seguito di una lite nata in strada.

In particolare, alle ore 23.00 della scorsa notte una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della locale Questura, si è recata in viale Silvani angolo via Calori in direzione di Porta San Felice, a seguito di una segnalazione di un’aggressione a personale sanitario. I paramedici hanno riferito agli Agenti che, mentre si stavano recando su un intervento di emergenza e avevano momentaneamente accostato l’ambulanza per individuare il luogo preciso in cui erano diretti, sono stati avvicinati da un’automobile nera, il cui conducente ha iniziato ad inveire nei loro confronti, senza apparente motivo. I paramedici, ignorando le provocazioni, hanno cercato di riprendere servizio, ma l’autovettura continuava a ostacolare la marcia, impedendo all’ambulanza di passare.

Per tale motivo, una operatrice sanitaria, 55enne cittadina italiana, è scesa dall’ambulanza per chiede spiegazioni ai due del loro comportamento, ma è stata aggredita dalla ragazza che l’ha afferrata prima per i capelli e poi per il collo, e poco dopo anche il ragazzo l’ha afferrata prima per un braccio per poi sollevarla per il collo. Gli altri operatori sanitari sono immediatamente intervenuti per interrompere l’aggressione, raggiunti successivamente dalle Volanti.

Al termine degli atti i due sono stati arrestati con rito direttissimo è fissato per oggi.