Nell’ambito della stagione multidisciplinare curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale, martedì 18 novembre in apertura della nuova stagione l’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello ospita Nel blu – avere tra le braccia tanta felicità, lo spettacolo di Mario Perrotta ispirato alla figura e alla musica di Domenico Modugno.
Il monologo in parole e musica dell’attore, autore e regista, prodotto da Permar Compagnia Mario Perrotta ed Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, si ispira alla figura del grande cantautore che con voce, corpo, storia e arte ha incarnato meglio di chiunque altro lo spirito di quell’epoca carica di speranze che furono gli anni a cavallo del 1958, subito prima e dopo l’inizio del boom economico.
Accompagnato dai musicisti Vanni Crociani (pianoforte, fisarmonica), Giuseppe Franchellucci (violoncello) e Massimo Marches (chitarra e mandolino), Perrotta porta in scena il racconto intimo di un uomo che parte all’avventura per fare l’attore da una terra considerata di periferia, la Puglia, e si ritrova, dopo pochi anni, a insegnare a tutto il mondo a “volare”: apre la bocca e trascina via con un urlo irrefrenabile ogni residuo fosco del dopoguerra.
Prenotazioni all’indirizzo auditoriumferrari@gmail.com e al numero 0536 943010
Biglietti da € 18 a € 16 Vendita online su www.vivaticket.it