Con un tuffo nel circo contemporaneo più poetico e coraggioso, Novellara apre la stagione teatrale 2025/2026 con “BELLO!”, spettacolo sul senso della bellezza e della meraviglia ideato e diretto da Francesco Sgrò. In scena una produzione Cordata F.O.R. e Fabbrica C, in collaborazione con Flic Scuola di Circo, che porta al Teatro Tagliavini un linguaggio capace di parlare a pubblici di tutte le età.

“BELLO!” riunisce sul palco sei virtuosi artisti di circo provenienti da diverse realtà e un attore “molto agile”, scelti per la loro capacità di ascoltarsi e capirsi. La dinamica di gruppo è il cuore pulsante del progetto: attraverso una drammaturgia fisica e poetica, lo spettacolo mette al centro la relatività della bellezza e l’universalità del giudizio, interrogando lo spettatore su ciò che consideriamo bello, giusto, accettabile…

Teatro Franco Tagliavini

Piazzale Marconi 1, Novellara 0522 655407 – www.teatronovellara.it – teatro@comune.novellara.re.it