Il futuro del sistema sanitario. Le nuove frontiere di cura e presa in carico dei pazienti. E ancora le sfide del prossimo futuro come l’utilizzo delle nuove tecnologie e delle innovazioni digitali, le politiche di prevenzione e di sostenibilità.

Sono i temi al centro della 20/esima edizione del ‘Forum Risk Management’, in programma da Arezzo dal 25 al 28 novembre, dal titolo “Un nuovo sistema sanitario – la riforma in cammino”. Quest’anno la Regione Emilia-Romagna è presente con un proprio stand dove sarà presente materiale cartaceo e video sulle attività principali portate avanti in ambito sanitario. In particolare, riguardo la prevenzione: verranno, infatti, mostrate le campagne informative e saranno disponibili depliant e brochure preparati in questi anni.

L’assessore alla Sanità, Massimo Fabi, sarà presente ad Arezzo, in veste anche di coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Fabi parteciperà martedì 25 alle 12 al convegno inaugurale dedicato proprio alla riforma del nuovo sistema sanitario, all’interno di una tavola rotonda dal titolo ‘Un Patto tra Governo e Regioni per il rilancio del Sistema Sanitario’ con Eugenio Giani, presidente della Toscana, Marco Marsilio, presidente dell’Abruzzo, e Roberto Occhiuto, presidente della Calabria, e Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio Regionale del Lazio. Invitati anche Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, e il ministro della Salute, Orazio Schillaci.