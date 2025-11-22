<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

In merito alla lettera inviata da Aspi al Ministero delle Infrastrutture sul caos Complanarina, si rimanda al mittente con sconcerto l’affermazione del concessionario ASPI a riguardo dei ritardi per l’approvazione della suddetta complanare di Modena. La società ben sa che il progetto non si può approvare a causa dei ritardi di quest’ultima nel proporre al MIT un PEF regolatorio sostenibile, per il cui fatto è stata anche messa in mora. Infatti, l’istruttoria sul progetto presentato è pronta da tempo. Ciò che blocca l’approvazione del decreto è che il costo inizialmente stimato da ASPI per un importo di 49 mil di euro, finanziati nel PEF attuale, oggi per realizzarlo necessita di 131 mil di euro, quasi tre volte tanto. Il progetto di Modena quindi risulta non finanziato per 82 mil di euro.

Non è una novità, purtroppo, per la società il lievitare dei quadri economici delle opere da realizzare – le loro stime di previsione si sono rivelate per lo più inaffidabili – ma non dovrebbe essere loro sconosciuto neppure il fatto che se non consegnano al MIT un PEF sostenibile che copra gli 82 mil di euro non finanziati e non disponibili, il progetto non si può approvare. L’attacco sferrato al MIT, pertanto, suona più come un maldestro tentativo malcelato di difesa a seguito delle recenti messe in mora del Ministero, cui la società, ad oggi, non ha ancora risposto. Viene da pensare che forse il metodo di dialogo intrapreso non sia quello più appropriato se si vuole chiudere positivamente la trattativa avviata sulla rimodulazione del PEF.