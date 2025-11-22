<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>



Attimi di apprensione oggi intorno alle 13:00 a Fanano, quando una chiamata ai vigili del fuoco di Modena ha segnalato un incendio presso la casa di riposo San Giuseppe, situata in piazza Ottonelli. Il fumo proveniente dal locale lavanderia della struttura aveva inizialmente fatto temere il peggio, ma l’intervento tempestivo delle squadre dei vigili del fuoco, sia dal distaccamento di Pavullo che da quello volontario di Fanano, ha permesso di domare le fiamme e mettere in sicurezza la situazione.

L’incendio è stato individuato nell’essiccatoio della lavanderia, e immediatamente è stato attivato il piano per la gestione delle emergenze. Gli ospiti della casa di riposo sono stati evacuati in via precauzionale e sono stati fatti rientrare nella struttura solo dopo che ogni rischio è stato eliminato. Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118 e i carabinieri di Pavullo. Non si registrano feriti, ma le operazioni per il ripristino completo delle condizioni di sicurezza stanno ancora proseguendo.