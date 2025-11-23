<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

A Guastalla, in occasione della festività del Santo Patrono, martedì 25 novembre 2025, l’Ospedale e i Servizi Territoriali del Distretto garantiranno solo le attività d’urgenza, come nei giorni festivi.

All’Ospedale di Guastalla saranno sospese le attività dello Sportello CUP-SAUB, del Centro Prelievi, degli ambulatori specialistici. La Radiologia effettuerà solo gli esami in urgenza U richiesti dai medici di medicina generale del territorio. Saranno altresì chiusi i punti prelievo del Distretto normalmente aperti nella giornata di martedì (Novellara, Brescello, Reggiolo), oltre che i centri prelievo di Correggio e Castelnovo Sotto.

Sarà attivato dalle ore 8 alle ore 20 il Servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) per gli assistiti dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta del Comune di Guastalla. Si ricorda che per accedere al servizio occorre chiamare il numero 0522 29 00 01. Resteranno normalmente aperte la Case della Salute di Novellara, Reggiolo e Brescello.