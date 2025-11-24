<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

“George Orwell, dal ventre della balena” è il titolo del secondo appuntamento nell’ambito di “In un’ora al BLA”, la rassegna sulla grande letteratura proposta dal Comune di Fiorano Modenese insieme al BLA (biblioteca, ludoteca e archivio storico) e in collaborazione con l’Associazione Lumen.

Venerdì 28 novembre, alle ore 18.30, Gino Scatasta dell’Università di Bologna guida il pubblico in un viaggio attraverso i saggi ed i romanzi maggiori di Orwell, approfondendo anche il rapporto tra scrittura e responsabilità civile. L’incontro infatti attraversa l’opera di un autore che ha sentito l’urgenza di prendere posizione di fronte alla politica e alla società del suo tempo, ridefinendo in modo radicale il ruolo della letteratura e il modo stesso di intendere l’impegno dello scrittore. I temi e gli interrogativi che pone restano aperti e attuali anche oggi.

Gino Scatasta insegna Letteratura inglese e Culture mediali anglofone presso l’Università di Bologna. Si è occupato di letteratura irlandese e di letteratura vittoriana, in particolare di Dickens e di Wilde, oltre che della cultura inglese degli anni ‘60 del XX secolo. È Presidente della Italian Oscar Wilde Society.

L’incontro è gratuito e libero fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni è possibile telefonare allo 0536 833403 oppure scrivere alla mail biblioteca@fiorano.it

Il successivo appuntamento con “In un’ora al BLA” è in programma per venerdì 5 dicembre, alle ore 18.30 e sarà dedicato a Emmanuel Carrère, a cura di Luca Martignani (Unibo).