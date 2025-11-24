<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Il Sindaco Mesini invece di rispondere alla petizione record nella storia di Sassuolo, che ha visto la raccolta di 8.000 firme contro l’ampliamento della moschea nel quartiere Braida, preferisce buttarla in confusione facendo uscire un video montato ad arte e farcendolo di falsità. Spera forse di nascondersi dalle proprie responsabilità?

Questo è il primo pensiero che ci passa per la testa, in quanto noi conosciamo la verità e certi strumenti di bassa politica non possono celarla. Il tema della moschea a Sassuolo si dibatte da una ventina d’anni e il pensiero della Lega è sempre stato chiaro: prima di tutto serve integrare veramente gli stranieri, cosa che fino ad oggi, considerata anche la tensione sviluppatasi in Città per opera delle scelte dell’amministrazione Mesini, non ha funzionato un granché. Integrarsi vuole dire rinunciare alla propria cultura di origine per abbracciare quella del paese ospitante, vale per la lingua, gli usi, i costumi e le tradizioni. Nei centri culturali islamici avviene l’esatto opposto, l’essere stranieri viene perpetuato generazione dopo generazione sviluppando una comunità dentro la comunità, oggi come oggi, dopo 30 anni di tentativi falliti, è impossibile non vederlo. Questione diversa è la fede, che viene garantita a tutti, ma per poter sviluppare una religione, e quindi ambire all’ottenimento di luoghi di culto, serve a nostro avviso che venga prima di tutto siglata un’intesa con lo Stato, al fine di avere chiaro chi sono le istituzioni rappresentative di quella religione e le figure titolate a guidare i fedeli, ad oggi l’Islam ha sempre rifiutato le intese proposte. A Sassuolo fino ad ora si sono viste alternarsi le giunte di centrodestra e centrosinistra che hanno mantenuto sul tema posizioni opposte, con le prime, con la Lega sempre in prima linea, si è cercato di far il messaggio finora espresso, con le seconde si sono concessi cambi di destinazione d’uso e spazi, fino all’ultimo noto, ovvero il risveglio di Braida con il canto dei fedeli islamici alle 6:00 del mattino. Alla luce dei fatti la domanda che sorge spontanea è: chi ha cercato voti con delle promesse?

(nota della Lega Sassuolo)