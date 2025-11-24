<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Così Giuseppe Vandelli Consigliere comunale della Lega: “I responsabili locali dei giovani del PD, che hanno recentemente fatto circolare un sondaggio pro-moschea tra gli studenti del liceo, hanno risposto alla nostra accusa di aver utilizzato le mail istituzionali della scuola per rispondere al modulo.

Sostengono che questo non sia vero e si dissociano da quest’affermazione.

Peccato che le bugie hanno le gambe corte: ci sono le chat e i messaggi inoltrati degli stessi rappresentanti d’istituto a smentirli.

Crediamo sia piuttosto grave utilizzare le mail della scuola (adottate per ben altri scopi) per diffondere un sondaggio politicamente orientato.

Stupisce tra l’altro che ne i genitori ne la preside ne fossero al corrente.

Se continuate a pensare di poter utilizzare i canali della scuola per portare avanti la vostra narrazione, vi sbagliate di grosso”.