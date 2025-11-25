<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

La Presidente dell’associazione, Angela Casolari, nel suo saluto ha scritto: “Riflettendo sul lungo percorso compiuto in questi venti anni, è emersa la lungimiranza di chi all’inizio ha avuto l’idea, supportata da uno Statuto dai contenuti ancora estremamente attuali e dalle istituzioni che hanno creduto in essa.

Un’idea vincente che ha avuto la funzione di contrastare la moda impersonale e imperante dei social media attraverso la riscoperta dell’arricchimento individuale della lettura, soprattutto come strumento per la socializzazione e la condivisione. Tanta strada è stata fatta da allora in termini di promozione alla lettura nel distretto! L’evoluzione e la varietà delle attività che si sono aggiunte negli anni si è sviluppata anche per le reti di collaborazione con le associazioni e le istituzioni del nostro territorio. Un risultato che si sta realizzando grazie alla competenza, alla disponibilità degli associati (ora più di centoventi) e allo spirito di iniziativa dei tanti che hanno contribuito alle letture nelle biblioteche, nelle scuole e nei centri diurni.”

Ed ecco, sulla narrazione sintetica della storia di Librarsi, il parere di una volontaria presente alla festa: “Dagli sketch alla musica, alle foto proiettate, alla lettura in diretta dei libri…tutto molto studiato per essere delicato, ironico, emozionante, per arrivare al cuore e alla memoria del pubblico presente!”

E infine la testimonianza di una ex bibliotecaria: “Ho ripercorso anche con toni nostalgici il lavoro fatto in tutti questi lunghi anni. Un lavoro condiviso. Soprattutto mi colpisce il vostro entusiasmo e il vostro spirito che fa trasparire una grande amicizia e una grande solidarietà. Quanto siete bravi e che grande lavoro svolgete per la comunità!”

I saluti istituzionali sono stati portati, all’inizio, dalla vicesindaca Serena Lenzotti. Ha ricordato che anche i suoi figli sono cresciuti con le letture ad alta voce di Librarsi. Durante lo spettacolo è arrivata anche l’assessore Mimma Savigni che, nel corso degli anni, ha assistito a tanti eventi dell’organizzazione, iniziative a cui ora, da nonna, porta le nipotine. Dunque, una festa in famiglia per la nostra città.